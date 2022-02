Florilège Klezmer Théâtre La Casina, 25 février 2022, Marseille.

le week-end des 25, 26 et 27 février sera entièrement consacré à la musique et la culture klezmer et “alentours”. Il vous proposera : 1.- vendredi 25 à 20:00 Circumambulation Klezmer Experience, duo clarinette-bouzouki. Le groupe Les Oreilles d’Aman vous présente un spectacle en duo, avec Léa Platini à la clarinette et Arthur Rendu au Bouzouki. “Prendre une mélodie klezmer provenant des traditions des communautés juives d’Europe de l’Est et, à l’aide d’une clarinette et d’un bouzouki, tourner autour pour en faire sortir le suc, à force d’improvisation”… Le nom choisi pour ce duo fait référence à un rituel commun à de nombreuses religions, la circumambulation consistant à tourner autour d’un objet ou d’un lieu sacré. Leurs performances musicales s’inspirent aussi de rébétiko et de musiques d’orient. CKE offre en partage une déclaration d’amour à la musique, un point de départ vers la méditation et la transe.” 2.- samedi 26 à 20:00 Causerie musicale par Léa Platini, clarinettiste, chanteuse, fondatrice du groupe de musique Les Oreilles d’Aman. Une tentative de ne pas définir la musique klezmer… Léa Platini souhaite vous embarquer dans les confins de son univers autour de la musique klezmer. Expliquer le klezmer aux détours d’une conversation, en quelques phrases est un exercice frustrant qui induit des raccourcis inexacts et ne permet pas de rendre compte de la richesse de cette culture. Alors prenons le temps, de ne pas définir cette musique afin de ne pas la restreindre, et d’élargir la vision que l’on peut en avoir. Vous entendrez des extraits enregistrés ainsi que des illustrations sonores jouées en live, et vous chanterez, peut-être même que vous danserez ! cela vous permettra de découvrir et sentir les caractéristiques de cette musique. Puis vous verrez comment les musiciens actuels s’approprient ces éléments pour en faire leur musique propre. Est-ce alors toujours du klezmer … ? Vous aurez sans doute la réponse… ou pas ! 3. dimanche 27 à 17:00 Vanderfayfl (trio chansons yiddish). Dans le charmant petit théâtre de la Casina, dans une ambiance « cabaret », venez écouter le trio Vanderfayfl (« flûte vagabonde ») dans un voyage à travers des chansons yiddish qui vous feront rencontrer des personnages singuliers, des paysages rêvés, des histoires d’amours déçues d’époques lointaines et des contemplations aux couleurs du soir tombant. Entre chansons yiddish de tous temps et mélodies klezmer traditionnelles, les voix mêlées du chanteur-narrateur, de la clarinette et de l’accordéon vous mènent sur les traces de la flûte vagabonde… chant, accordéon, piano : Hansi Weissker – accordéon : Macha Selbach – clarinette : Léa Platini C’est toujours 72 boulevard Longchamp (M1 Réformés – T2 National). Le spectacle est à : 1 soirée 8 € – 2 soirées 12 € – 3 soirées 15 € (avec un peu de monnaie, svpl) avec toujours un verre après le spectacle. Merci de réserver impérativement, comme d’habitude au 06.76.28.56.84 ou par mail à [mars.marki13@gmail.com](mailto:mars.marki13@gmail.com) Martin Kimmel – la Casina

