Florilège inattendu – Danses, musiques et chants d’Amour Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement

Florilège inattendu – Danses, musiques et chants d’Amour Marseille 7e Arrondissement, 28 mai 2023, Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement. Florilège inattendu – Danses, musiques et chants d’Amour 3 Rue De l’Abbaye Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye

2023-05-28 19:30:00 19:30:00 – 2023-05-28

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye

Marseille 7e Arrondissement

Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement EUR Voix et danse se mêlent en un brûlant dialogue sous les voûtes de l’abbaye Saint-Victor. Maria Moreno, cantatrice à la carrière internationale, et Valérie Miquel, danseuse et chorégraphe mondialement reconnue, forment un duo flamboyant accompagné du talentueux guitariste Benoît Segui. Les mélodies qu’interprètent ces artistes sont accompagnées de récitation de poésies.



Une soirée exceptionnelle où les arts s’unissent pour célébrer la beauté de l’abbaye.



Maria Moreno, soprano

Valérie Miquel, danse-chorégraphie / récitante

Benoît Segui, guitare classique, vielle à roue



Programme : Handel, Fauré, Poulenc, Mompou, Tosti, Gershwin… Voix et danse se mêlent en un brûlant dialogue sous les voûtes de l’abbaye Saint-Victor. https://www.amisdesaintvictor.com/ Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-12-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 7e Arrondissement Autres Lieu Marseille 7e Arrondissement Adresse Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l'Abbaye Ville Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement lieuville Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l'Abbaye Marseille 7e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-7e-arrondissement-marseille-7e-arrondissement/

Florilège inattendu – Danses, musiques et chants d’Amour Marseille 7e Arrondissement 2023-05-28 was last modified: by Florilège inattendu – Danses, musiques et chants d’Amour Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement 28 mai 2023 3 Rue De l'Abbaye Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône