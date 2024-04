Florilège Festival Pisteurs d’Etoiles Obernai, mercredi 1 mai 2024.

Florilège Festival Pisteurs d’Etoiles Obernai Bas-Rhin

Graine de Cirque, école de cirque à Strasbourg, et ses élèves âgés de 10 à 18 ans, vous propose un spectacle d’acrobaties, équilibre sur objets, aérien et jonglage.

Graine de Cirque, école de cirque à Strasbourg, développe depuis toujours pour ses élèves une dynamique spécifique de création et de rencontre avec le public, notamment pour les groupes dits de création .

Agés de 10 à 18 ans, ils suivent un cursus particulier au sein de l’école de cirque parcours spectacles, cours et stages spécialisés… et bien sûr spectacles et numéros !

Dans le cadre du partenariat historique avec Pisteurs d’Etoiles, ces derniers ont naturellement été invités à rencontrer le public du Festival. A travers différentes discipline, ils proposeront au public un voyage dans leur univers de jeunes circassiens. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 16:00:00

fin : 2024-05-01 16:45:00

rue Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est billetterie@13esens.com

L’événement Florilège Festival Pisteurs d’Etoiles Obernai a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de tourisme d’Obernai