Florilège d’expériences Étincelles du Palais de la découverte Paris, samedi 18 mai 2024.

Florilège d’expériences Aux Étincelles nous réalisons des dizaines d’expériences tous les jours. Mais ce soir, ce sera votre tour, le temps d’une manip que vous aurez tirée… au hasard ! Photos et vidéos obligatoires !! Samedi 18 mai, 18h15, 20h15, 22h15 Étincelles du Palais de la découverte Accès gratuit sur réservation

Début : 2024-05-18T18:15:00+02:00 – 2024-05-18T19:15:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:15:00+02:00 – 2024-05-18T23:15:00+02:00

Aux Étincelles du Palais de la découverte on vient voir des exposés mais aussi : des expériences. En physique, elles se comptent par dizaines agrémentant chacune des présentations. Ce soir, aucune règle, aucun thème, juste le hasard : venez tirer au sort les manips qui ponctueront cette petite heure.

Mais attention, une fois tirée, il faudra assumer et réaliser l’expérience ! Peut-être aurez-vous de la chance. Néanmoins, ce n’est pas un métier sans risque : étincelles, liquide à presque -200°C, horripilation électrostatique, lutte acharnée contre la pression atmosphérique, punaises et ballons de baudruche… Comptez sur nous pour vous avoir réservé nos plus belles (mauvaises) surprises !

Appareil photos et smartphones fortement conseillés !

Étincelles du Palais de la découverte 186 rue Saint-Charles 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France 01 56 43 20 20 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles

