Florilège des chants provençaux, avec Remi Venture Galerie De natura rerum Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Florilège des chants provençaux, avec Remi Venture Galerie De natura rerum, 2 avril 2022, Arles. Florilège des chants provençaux, avec Remi Venture

Galerie De natura rerum, le samedi 2 avril à 18:00

Remi Venture vient raconter l’aventure de l’ouvrage récemment paru aux éditions A l’asard Bautezar, en collaboration avec Nathalie Seisson. Le livre est accompagné d’un cd de 10 chansons, nous espérons que les chanteurs pourront venir et prolonger la soirée en musique. ### Florilège des chants provençaux, Nathalie Seisson & Remi Venture, A l’Asard Bautezar, décembre 2021. Au cours de diverses occasions – fêtes populaires ou familiales -, retentit souvent La Coupo Santo, chant qui est repris par toute l’assistance. D’autres chansons peuvent être également entendues, interprétées autant par la foule que par les groupes folkloriques. Mais si beaucoup de Provençaux connaissent au moins par coeur le refrain de La Coupo Santo ou de La Mazurka souto li pin, combien d’entre eux en savent-ils l’origine et l’usage ?Les chants de tradition populaire célèbrent les métiers, mais aussi l’amour, les fêtes et les saisons. Des fêtes de la Tarasque à la chanson de Magali jusqu’aux Noëls de Nicolas Saboly, ce Florilège nous offre, en version bilingue, les textes d’origine dans le contexte de l’époque. Ouvrage accompagné d’un CD de 10 chansons, interprétées par Anaïs, Céline et Vincent Magrini. [Pour en savoir plus sur l’ouvrage.](https://librairie.denaturarerum.fr/9791094199091)

Entrée libre, participation libre

