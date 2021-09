Marseille La salle gueule Bouches-du-Rhône, Marseille Florilège de Musiques Électroniques La salle gueule Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Florilège de Musiques Électroniques La salle gueule, 24 septembre 2021, Marseille. Florilège de Musiques Électroniques

La salle gueule, le vendredi 24 septembre à 20:00

En cet an de grâce 2021, les meilleurs ménestrels venus de France et de Navarre auront l’honneur de se représenter devant un public marseillais des plus exigeant. Chaque synthé sera accordé aux petits oignons, où cinq artistes (ou quatre projets) auront l’occasion de présenter leurs pratiques artistiques en live. Il s’agit de quatre façon différente d’approcher la musique électronique, niveau sonorités, praticités, ou encore esthétiques. Un programme 100% Machines : – Dentelle. [https://dentelledentelle.bandcamp.com/album/brocart](https://dentelledentelle.bandcamp.com/album/brocart) – Abbrumer. [https://soundcloud.com/abbrumer](https://soundcloud.com/abbrumer) [https://www.discogs.com/artist/5547468-Abbrumer](https://www.discogs.com/artist/5547468-Abbrumer) – Cheval Chien. [https://hessncflabel.bandcamp.com/…/live-session](https://hessncflabel.bandcamp.com/…/live-session)… – Marek Hunhap. [https://www.marekhunhap.com/](https://www.marekhunhap.com/)

5€

♫♫♫ La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T20:00:00 2021-09-24T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La salle gueule Adresse 8 rue d'italie, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La salle gueule Marseille