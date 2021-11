Nantes FLORIDE Loire-Atlantique, Nantes MIX ROCK AVEC VICKY ET NICO FLORIDE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

MIX ROCK AVEC VICKY ET NICO FLORIDE, 27 novembre 2021 23:30, Nantes. FLORIDE.

Samedi 27 novembre, 23h30 MIX ROCK AVEC VICKY ET NICO * *

samedi 27 novembre – 23h30 à 23h59

* FLORIDE 4 rue Saint Domingue, 44200 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Crédits :

Détails Heure : 23:30 - 23:59 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu FLORIDE Adresse 4 rue Saint Domingue, 44200 Nantes Ville Nantes lieuville FLORIDE Nantes