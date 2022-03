Florian Nardone (Violente Viande) : Not All Men Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Florian Nardone (Violente Viande) : Not All Men Compagnie du Café-Théâtre, 21 avril 2022, Nantes. 2022-04-21 Représentations du 21 au 23 avril 2022 à 21hdans la petite salle

Horaire : 21:00

Gratuit : non 17 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 21 au 23 avril 2022 à 21hdans la petite salle One man show.Il s’est fait connaître sur Instagram avec son compte Violente Viande où il pointe les travers de notre société avec un humour noir ou absurde. Sur scène avec “Not All Men”, il prolonge ses réflexions sur le sexe, les relations amoureuses, nos comportements de citoyens, autour d’une question centrale pour lui : “Qu’est-ce que ça veut dire, être un homme de nos jours ?” Compagnie du Café-Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Compagnie du Café-Théâtre Adresse 6 Rue des Carmélites Ville Nantes lieuville Compagnie du Café-Théâtre Nantes Departement Loire-Atlantique

