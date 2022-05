FLORIAN NARDONE : NOT ALL MEN

2022-06-08 20:00:00 – 2022-06-08 21:15:00 20 EUR Florian Nardone est Violente viande. Il s’est fait connaitre sur Instagram avec son compte Violente Viande où il pointe les travers de notre société avec un humour noir ou absurde. Sur scène avec Not All Men il prolonge ses réflexions sur le sexe, les relations amoureuses, nos comportements de citoyens, autour d’une question centrale pour lui : Qu’est-ce que ça veut dire “Etre un homme de nos jours ?”. Un humour acide, sans filtre et percutant, il dit des horreurs dans le plus grand calme et on adore ça !

Durée : 1h15

