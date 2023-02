Florian Nardone dans Not All Men (Paris) LA NOUVELLE SEINE PARIS Catégories d’Évènement: 75005

LA NOUVELLE SEINE (LIC.1- 1069880/2-1070462/3-1069881) PRESENTE CE SPECTACLE FLORIAN NARDONE DANS NOT ALL MENFlorian Nardone s'est fait connaître sur Instagram avec son compte Violente Viande où il pointe les travers de notre société avec un humour noir ou absurde. Sur scène avec Not All Men, il prolonge ses réflexions sur le sexe, les relations amoureuses, nos comportements de citoyens, autour d'une question centrale pour lui : Qu'est-ce que ça veut dire, être un homme de nos jours ?INFORMATIONS PRATIQUES :Péniche sans accès handicapés, arrivée 30 mn avant le spectacle, Métro Saint Michel ou Maubert Mutualité, Parking Parc Maubert

Date: 9 février 2023 au 16 mars 2023, 21:00
Lieu: LA NOUVELLE SEINE, Face au 3, quai Montebello, 75005 PARIS
Tarif: 22.0 euros

Sur scène avec Not All Men, il prolonge ses réflexions sur le sexe, les relations amoureuses, nos comportements de citoyens, autour d’une question centrale pour lui : Qu’est-ce que ça veut dire, être un homme de nos jours ? INFORMATIONS PRATIQUES :

