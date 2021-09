Paris Espace Niemeyer île de France, Paris Florian Jouhaud – Païlum Espace Niemeyer Paris Catégories d’évènement: île de France

Florian Jouhaud – Païlum Espace Niemeyer, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

LA VOIE SCINTILLANTE – Installation LA VOIE SCINTILLANTE s’inspire des éclats lumineux des catadioptres routières observés dans le paysage rural nocturne. Parfois dans la nuit noire, les catadioptres provoquent le scintillement d’une courbe grâce aux phares d’une automobile lointaine. Ces flashs, soudains et éphémères, mettent en relief des lignes du paysage, ponctuent ses anfractuosités. C’est cette petite poésie du quotidien qu’emprunte LA VOIE SCINTILLANTE pour proposer une installation onirique et dynamique. De multiples catadioptres, fichées sur des tiges noires hautes de 1 à 2m, seront éclairées par intermittence à l’aide de projecteurs stroboscopiques préprogrammés. Ce scintillement embrassera tout le champ visuel du spectateur pour créer une expérience sensorielle englobante et dynamique. Avec le soutien de : Espace Niemeyer https://espace-niemeyer.fr/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Espace Niemeyer 2 place du Colonel Fabien Paris 75019

Contact :Florian Jouhaud – Païlum

