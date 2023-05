Florian Cadiou – Cinéma Club de l’Hôtel du Nord Hôtel du Nord, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de à

.Tout public. gratuit

La Nuit Blanche à l’Hôtel du Nord / Cinéma en plein air

Passionné par la restauration et le cinéma, Florian Cadiou, après des études de théâtre, et un passage dans les Innocents de Bertolucci puis dans dans Emily in Paris, rachète avec ses associés le mythique Hôtel du Nord, lieu qui réunit trois passions : le cinéma, la littérature, et le bistrot.

En première partie de soirée sera proposé un concert de Jazz année folles.

En deuxième, les fondateurs du nouveau «Cinéma Club de l’Hôtel du Nord » proposeront aux curieux une séance de cinéma.

Au programme, projection du légendaire film Hôtel du Nord de Marcel Carné, avec Arletty et Louis Jouvet en tête d’affiche.

Hôtel du Nord 102 quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://www.hoteldunord.org/fr/

Romain Ruiz