Floressas Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29

fin : 2023-12-31

Emportez Holodeck pour les fêtes!

Le chef Baptiste Moura vous propose ses boxs à emporter.

Du 22 au 24 décembre pour Noël et du 29 au 31 décembre pour le Réveillon..

Box apéritif à 22.50 euros par personne,

Box Party à 56 euros par personne.

Retrait au Chateau de Chambert et à Quercy Saveurs à Prayssac.

Commandes directes à effectuer par mail : holodeck@chambert.com et sur le site chambert.com

56 EUR.

Floressas 46700 Lot Occitanie



