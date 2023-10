Loto à Floressas Floressas, 29 octobre 2023, Floressas.

Floressas,Lot

Dimanche 29 octobre, à 14 h, le comité des fêtes organise un Loto à la salle des fêtes du château de Floressas, au profit de l’association de sauvegarde du patrimoine..

2023-10-29 14:00:00 fin : 2023-10-29 . .

Floressas 46700 Lot Occitanie



On Sunday October 29, at 2pm, the Comité des Fêtes is organizing a Loto in the Salle des Fêtes at the Château de Floressas, to raise funds for the Association de Sauvegarde du Patrimoine.

El domingo 29 de octubre, a las 14.00 horas, el Comité des Fêtes organiza un Loto en la Sala des Fêtes del Castillo de Floressas, en beneficio de la Association de Sauvegarde du Patrimoine.

Am Sonntag, den 29. Oktober, um 14 Uhr veranstaltet das Festkomitee im Festsaal des Schlosses Floressas ein Lotto zugunsten des Vereins zur Erhaltung des Kulturerbes.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Cahors – Vallée du Lot