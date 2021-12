Florentin Ginot : Folia – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 1 mars 2022, Rezé.

2022-03-01

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non 21 € / 15 € (hors frais de réservation)Tarif hors abonnement BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)

Musique baroque, danse. Le contrebassiste Florentin Ginot convoque le répertoire de Marin Marais pour un dialogue mouvant et envoutant entre musique baroque et danse, un jeu entre quatre musicien·nes et deux danseuses.Avec des instruments aux origines géographiques et temporelles hétérogènes, quatre musicien·nes revisitent certaines des meilleures pages des cinq livres de pièces de viole de Marin Marais, en se prêtant au jeu de l’arrangement collectif. De courtes improvisations aux percussions traditionnelles et à la contrebasse côtoient les constructions rythmiques et harmoniques du compositeur baroque. Quand deux danseuses rejoignent les musiciens sur scène, le format du concert se déplace légèrement, un espace fluide s’entrouvre où musique et chorégraphie entrent en dialogue, en résistance ou en phase. Les gestes se répètent et se transforment, dans une esthétique se rapprochant tantôt du hip hop, tantôt du moderne. La chorégraphie s’inspire des schémas de composition des pièces de Marais, les anticipe ou s’en fait l’écho avant de donner une toute autre direction aux progressions musicales. Du solo au sextet, les musiques des corps et des instruments se relaient, créant un tissu sonore et visuel mouvant et singulier.Concept, contrebasse : Florentin GinotChorégraphie, danse : Soa RatsifandrihanaDanse : Aure WachterPercussions traditionnelles, psaltérion : Michèle ClaudeThéorbe, guitare baroque : Caroline DelumeAccordéon : Fanny VicensDurée : 1h

Auditorium (L’) – Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé

