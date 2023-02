Florent Peyre – Nature (Tournée) GARE DU MIDI, 11 février 2023, BIARRITZ.

Florent Peyre – Nature (Tournée) GARE DU MIDI. Un spectacle à la date du 2023-03-23 (2023-02-11 au ) 20:30. Tarif : 36.0 à 42.0 euros.

PG Organisation (L.3-2021-004285) présente : ce spectacle. Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première… Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps plus d’une vingtaine de personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) dans une performance unique et jubilatoire. En peu de temps Florent Peyre s’est fait une place importante au cinéma ( Raid dingue, Ma reum, Mission Pays Basque, …), ses performances toujours remarquées et très appréciées. Il reprend également avec succès la pièce Le Prénom , au Théâtre Edouard VII, dans laquelle il campe avec brio le rôle principal : Vincent. La critique est unanime et salue sa remarquable interprétation ! Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04 73 14 65 45. Florent Peyre

Votre billet est ici

GARE DU MIDI BIARRITZ 23 avenue du général Foch 64200

PG Organisation (L.3-2021-004285) présente : ce spectacle.

Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première…

Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps plus d’une vingtaine de personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) dans une performance unique et jubilatoire.

En peu de temps Florent Peyre s’est fait une place importante au cinéma ( Raid dingue, Ma reum, Mission Pays Basque, …), ses performances toujours remarquées et très appréciées. Il reprend également avec succès la pièce Le Prénom , au Théâtre Edouard VII, dans laquelle il campe avec brio le rôle principal : Vincent. La critique est unanime et salue sa remarquable interprétation !

Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04 73 14 65 45.

. EUR36.0 36.0 euros

Votre billet est ici