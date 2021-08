Florent Peyre : Nature Théâtre 100 Noms, 22 septembre 2021, Nantes.

2021-09-22 Représentations les 21 et 22 septembre 2021 à 20h15

Horaire : 20:15 21:30

One man show. Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première…Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps 23 personnages et 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) dans une performance unique et jubilatoire !Durée : 1h15

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes Île de Nantes Nantes