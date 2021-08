Florent Peyre – “Nature” Longère de Beaupuy, 15 octobre 2021, Mouilleron-le-Captif.

Florent Peyre – “Nature”

Longère de Beaupuy, le vendredi 15 octobre à 20:30

Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première… Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps plus d’une vingtaine de personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) dans une performance unique et jubilatoire ! Rires, folie et frénésie garantis !

Plein tarif : 30€ / Tarif réduit : 27€

One-man show

Longère de Beaupuy rue du Château de Beaupuy, Mouilleron le Captif Mouilleron-le-Captif Vendée



2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T22:30:00