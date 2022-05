FLORENT PEYRE Nature » Bischwiller, 25 mai 2022, Bischwiller.

FLORENT PEYRE Nature » Bischwiller

2022-05-25 20:00:00 – 2022-05-25 21:30:00

Bischwiller Bas-Rhin Bischwiller

EUR Sans fard et sans artifice, Florent Peyre commence une nouvelle aventure avec Nature son tout nouveau spectacle, en tournée dans toute la France et qui passera par la MAC pour l’occasion. Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il y incarne tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première, soit plus de 20 personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition) dans une performance unique et jubilatoire ! Et Florent Peyre sait bien s’entourer. Il co-écrit ce spectacle avec Philippe Caverivière (auteur de Nicolas Canteloup) et Matthieu Burnel (auteur de Un Gars Une Fille et les Guignols), la mise en scène est d’Eric Metayer et les musiques originales sont de Pascal Obispo. Rires, folie et frénésie garantis ! En partenariat avec Music For Ever. Placement libre. Foodtruck sur le parvis de la MAC dès 19h.

+33 3 88 53 75 00

Sans fard et sans artifice, Florent Peyre commence une nouvelle aventure avec Nature son tout nouveau spectacle, en tournée dans toute la France et qui passera par la MAC pour l’occasion. Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il y incarne tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première, soit plus de 20 personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition) dans une performance unique et jubilatoire ! Et Florent Peyre sait bien s’entourer. Il co-écrit ce spectacle avec Philippe Caverivière (auteur de Nicolas Canteloup) et Matthieu Burnel (auteur de Un Gars Une Fille et les Guignols), la mise en scène est d’Eric Metayer et les musiques originales sont de Pascal Obispo. Rires, folie et frénésie garantis ! En partenariat avec Music For Ever. Placement libre. Foodtruck sur le parvis de la MAC dès 19h.

Bischwiller

dernière mise à jour : 2022-05-13 par