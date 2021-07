Le Grand-Quevilly Zénith Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Florent Pagny Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Zénith, le dimanche 14 novembre à 19:00

Florent Pagny revient sur scène pour fêter son 60eme anniversaire ! Dès novembre 2021, Florent Pagny sera en tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique, pour une série de concerts inoubliables. Une tournée anniversaire où il interprétera tous ses plus grands tubes, pour le plus grand bonheur de ses fans !

Cat 1 : 70€ / Cat 2 : 55€ / Cat 3 : 40€

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly

2021-11-14T19:00:00 2021-11-14T21:30:00

