Florent Oulkaïd : La fabuleuse aventure des grandes personnes TNT – Terrain Neutre Théâtre, 22 décembre 2021, Nantes.

2021-12-22 Représentations du 17 au 31 décembre 2021

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : non 12 € / 9 € réduit / 7 € moins de 12 ans24 décembre : 15 € / 13 € réduit – 31 décembre : 25 € / 20 € réduit(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Représentations du 17 au 31 décembre 2021

Théâtre. La sortie classe verte de la classe de CM1 de Clérey-sur-Brénon tourne à la catastrophe lorsqu’un petit groupe d’enfants échappe à la vigilance de la maîtresse et se perd dans la forêt. La télévision locale s’empresse de couvrir l’événement tandis que les parents d’élèves, paniqués, font pression sur les deux policiers du village pour qu’ils trouvent des indices. Les enfants arriveront-ils à survivre dans la forêt en attendant le secours des grandes personnes ? L’origine de ce spectacle réside dans un défi : celui d’écrire et de jouer une pièce dans laquelle le comédien incarnerait seul tous les personnages. Cet affamé de la scène transforme le TNT en un terrain de jeu où il interprète des enfants matures et débrouillards, et des adultes puérils et irresponsables. Influencé par des séries animées comme South Park ou Gravity Falls, Florent inverse les rôles pour notre plus grand plaisir, et pour apporter joie et légèreté pendant les fêtes. À voir en famille, entre amis, pour se rappeler nos meilleurs et nos pires souvenirs d’enfance. De et avec Florent Oulkaïd Mise en scène par Régis Florès Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com