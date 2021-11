Montreuil La Marbrerie île de France, Montreuil FLORENT MARCHET SOLO La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Florent Marchet à La Marbrerie En 2004, Florent Marchet se fait connaitre comme chanteur en sortant un premier album solo, Gargilesse (Barclay). Il y aura ensuite Rio Baril (Barclay) en 2007, Courchevel (PIAS) en 2010, Noel’s Songs (PIAS) en 2011 et enfin Bambi Galaxy (PIAS) en 2014, sans oublier les 2 albums avec Frère Animal (2008 et 2016), groupe qu’il a créé avec l’écrivain Arnaud Cathrine. Parallèlement à la sortie de ces albums ‘studio’, Florent Marchet s’épanouit dans d’autres disciplines artistiques. Il écrit des livres, signe plus d’une dizaine de BO pour le cinéma ou la télé, compose des musiques pour le théâtre, écrit, compose, réalise et arrange pour d’autres artistes, créé régulièrement des lectures musicales avec de nombreux écrivains dans des festivals, participe au disque de Sophie Calle Souris, et monte en partenariat avec La Maison de la Poésie, et avec Patrick Mille la série Relire où ensemble il revisite en musique des poètes connus et méconnues. Et la chanson dans tout ça ? Si Florent n’a jamais vraiment quitté la scène, il est vrai qu’il n’a pas publié d’album solo depuis 2014 ! Pourtant, il n’a jamais cessé d’écrire des chansons, par nécessité, parce qu’il aime surtout observer le monde de cette manière. En 2022, c’est décidé, il reviendra avec un nouvel album et un nouveau spectacle. Concerts -> Autre concert La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere Montreuil 93100

