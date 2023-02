FLORENT MARCHET LE GRAND LOGIS BRUZ Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

FLORENT MARCHET LE GRAND LOGIS, 7 avril 2023, BRUZ. FLORENT MARCHET LE GRAND LOGIS. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:30 (2023-04-07 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros. W LIVE (L-D-21-000489 & L-D-21-000490) PRESENTE Après un retour remarqué en 2022 avec son nouvel opus « Garden Party », deux dates parisiennes à guichet fermés et une tournée dans toutes la France, nous aurons le plaisir de retrouver Florent Marchet pour une nouvelle date exceptionnelle au Trianon le 27 novembre 2023. Prenez place, installez-vous bien, l’artiste vous souhaite la bienvenue dans sa Garden Party Florent Marchet Votre billet est ici LE GRAND LOGIS BRUZ 10, AVE GÉNÉRAL DE GAULLE Ille-et-Vilaine W LIVE (L-D-21-000489 & L-D-21-000490) PRESENTE Après un retour remarqué en 2022 avec son nouvel opus « Garden Party », deux dates parisiennes à guichet fermés et une tournée dans toutes la France, nous aurons le plaisir de retrouver Florent Marchet pour une nouvelle date exceptionnelle au Trianon le 27 novembre 2023. Prenez place, installez-vous bien, l’artiste vous souhaite la bienvenue dans sa Garden Party .19.8 EUR19.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu LE GRAND LOGIS Adresse 10, AVE GÉNÉRAL DE GAULLE Ville BRUZ Tarif 19.8-19.8 lieuville LE GRAND LOGIS BRUZ Departement Ille-et-Vilaine

LE GRAND LOGIS BRUZ Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/

FLORENT MARCHET LE GRAND LOGIS 2023-04-07 was last modified: by FLORENT MARCHET LE GRAND LOGIS LE GRAND LOGIS 7 avril 2023 Le Grand Logis Bruz

BRUZ Ille-et-Vilaine