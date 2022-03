Florent Impro Tour Espace culturel du Bois fleuri Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Il s’agit d’un évènement théâtral exceptionnel et annuel, propre au Cours Florent qui a lieu dans les 4 campus de l’école, à Paris, Bruxelles, Montpellier ou Bordeaux. Les lauréats de chaque campus se retrouveront ensuite à Lormont le 13 avril pour se rencontrer lors de l’ultime FIT.

Entrée libre sur réservation auprès de l’Espace culturel : (nombre de places limités)

Tournoi d’improvisation théâtrale organisé par le Cours Florent. Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont Gironde

2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T20:00:00

