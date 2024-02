Florent Groc Manon Daviet Francesc Ruiz Abad Double V Gallery Marseille 6e Arrondissement, vendredi 9 février 2024.

Florent Groc Manon Daviet Francesc Ruiz Abad Double V Gallery Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Florent Groc, Manon Daviet, Francesc Ruiz Abad exposent leurs oeuvres à la Double V Gallery.

Artistes Florent Groc Manon Daviet Francesc Ruiz Abad



Né en 1987, Florent Groc est un artiste peintre français qui vit et travaille à Marseille.

Née en 19, Manon Daviet est une artiste textile française qui vit et travaille à Paris.

Né en 1990, Francesc Ruiz Abad est un artiste peintre espagnol qui vit et travaille à Paris.



Les artsites seront présents le soir du vernissage.



Vernissage jeudi 8 février de 18h à 21h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 10:00:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

Double V Gallery 28 rue Saint-Jacques

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Florent Groc Manon Daviet Francesc Ruiz Abad Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-01 par Ville de Marseille