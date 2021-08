Florensac Florensac Florensac, Hérault FLORENSAC JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Florensac Florensac Catégories d’évènement: Florensac

Florensac Hérault Florensac Florensac Découverte du patrimoine naturel de Florensac avec une balade de 10 Km aux alentours du village en compagnie de Bernard Tuya qui encadrera cette randonnée.

Prévoir chaussures de marche, eau et chapeau.

Samedi 18 septembre de 9h à 11h30

Rendez-vous : devant la mairie à 8h30 avec une collation

Détails Catégories d’évènement: Florensac, Hérault Autres Lieu Florensac Adresse Ville Florensac lieuville 43.38391#3.46459