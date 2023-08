LE RELAIS DES VIGNOBLES Florensac, 3 septembre 2023, Florensac.

Florensac,Hérault

Le Relais des Vignobles (RdV) est une course en relais organisée par l’association « Le Relais des Vignobles » avec cinq communes partenaires : Florensac, Bessan, Montblanc, Nézignan-l’Evêque et Saint-Thibéry. Une escapade unique au cœur de notre terroir et de notre patrimoine local, pour découvrir ou redécouvrir des paysages authentiques dans un environnement privilégié..

2023-09-03 08:30:00 fin : 2023-09-03 17:30:00. .

Florensac 34510 Hérault Occitanie



The Relais des Vignobles (RdV) is a relay race organized by the association « Le Relais des Vignobles » with five partner municipalities: Florensac, Bessan, Montblanc, Nézignan-l’Evêque and Saint-Thibéry. A unique escapade in the heart of our land and our local heritage, to discover or rediscover authentic landscapes in a privileged environment.

El Relais des Vignobles (RdV) es una carrera de relevos organizada por la asociación « Le Relais des Vignobles » con cinco ciudades asociadas: Florensac, Bessan, Montblanc, Nézignan-l’Evêque y Saint-Thibéry. Una escapada única en el corazón de nuestro terruño y patrimonio local, para descubrir o redescubrir paisajes auténticos en un entorno privilegiado.

Das Relais des Vignobles (RdV) ist ein Staffellauf, der von der Vereinigung « Le Relais des Vignobles » mit fünf Partnergemeinden organisiert wird: Florensac, Bessan, Montblanc, Nézignan-l’Evêque und Saint-Thibéry. Ein einzigartiger Ausflug in das Herz unseres Terroirs und unseres lokalen Erbes, um authentische Landschaften in einer privilegierten Umgebung zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE