FLORENCE P Sully Sully Catégories d’évènement: Calvados

Sully

FLORENCE P Sully, 27 janvier 2022, Sully. FLORENCE P Club « Le Pressoir » 2 Grande Rue Sully

2022-01-27 19:30:00 19:30:00 – 2022-01-27 23:30:00 23:30:00 Club « Le Pressoir » 2 Grande Rue

Sully Calvados Le Ka Production vous propose une soirée emplie de Soul, de Jazz, de Blue’s avec Florence P et ses musiciens (Léo Uberti à la guitare et Christophe Bureau à la contrebasse)

Possibilité de restauration sur place – Réservation obligatoire au 06 33 39 00 92 – Pass sanitaire demandé Le Ka Production vous propose une soirée emplie de Soul, de Jazz, de Blue’s avec Florence P et ses musiciens (Léo Uberti à la guitare et Christophe Bureau à la contrebasse)

Possibilité de restauration sur place – Réservation obligatoire au 06 33 39… Le Ka Production vous propose une soirée emplie de Soul, de Jazz, de Blue’s avec Florence P et ses musiciens (Léo Uberti à la guitare et Christophe Bureau à la contrebasse)

Possibilité de restauration sur place – Réservation obligatoire au 06 33 39 00 92 – Pass sanitaire demandé Club « Le Pressoir » 2 Grande Rue Sully

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Sully Autres Lieu Sully Adresse Club « Le Pressoir » 2 Grande Rue Ville Sully lieuville Club « Le Pressoir » 2 Grande Rue Sully

Sully Sully https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sully/