Florence & Moustafa d’après Les Mille et une nuits Bibliothèque Aimé Césaire, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 16h à 16h50

gratuit

Une représentation de la pièce « Florence & Moustafa », forme courte et itinérante, librement inspirée des Mille et Une Nuits vous est présentée en partenariat avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe.

Dans le prolongement du spectacle Les Mille et une nuits, joué au Théâtre de l’Odéon en décembre 2019, le metteur en scène Guillaume Vincent a imaginé une forme courte.

Voici donc Florence et Moustafa. C’est le soir de leur mariage, les spectateurs sont conviés à la noce, et alors qu’on mange des petits fours, qu’on porte des toasts, l’un et l’autre vont chacun nous raconter leurs histoires étonnantes et merveilleuses. Et vous comprendrez pourquoi Moustafa n’a qu’un seul œil et pourquoi il manque une dent à Florence.

Tour à tour conteurs, mais aussi chanteurs et magiciens, ils deviendront pour nous princesse, génie et vizir… et tenteront de restituer toute la magie et la folie des Mille et une nuits.

Adultes et enfants à partir de 14 ans, sur inscription

Événement proposé dans le cadre de l’été culturel

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder Paris 75014

13 : Plaisance (196m) 13 : Pernety (560m)



Contact :Bibliothèque Aimé Césaire 0145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequeAimeCesaire/ 0145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

