Florence & Moustafa Collège Louise Michel, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Clichy-sous-Bois.

Collège Louise Michel, le lundi 12 juillet à 14:00

Spectacle autour des _Mille et Une Nuits_ : nous avons imaginé une forme courte, qui pourrait se jouer partout, dans les salles de classes, les maisons de retraite, les appartements… Voici donc _Florence & Moustafa_. C’est le soir de leur mariage, les spectateurs sont conviés à la noce, et alors qu’on mange des petits fours, qu’on porte des toasts, l’un et l’autre vont chacun nous raconter leurs histoires étonnantes et merveilleuses. Tour à tour conteurs, mais aussi pourquoi pas chanteurs, magiciens, ils deviendront pour nous princesse, génie, vizir… Et tenteront de restituer toute la magie et la folie des _Mille et Une Nuits._

Forme courte et itinérante. Très librement inspirée Des Mille et Une Nuits. Mise en scène de Guillaume Vincent – Cie MidiMinuit

Collège Louise Michel 1 Boulevard Gagarine, 93390 Clichy-sous-Bois Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T14:00:00 2021-07-12T15:00:00