La Nouvelle Comédie Gallien, le vendredi 25 mars à 20:30

“On ne dit jamais assez aux gens cons qu’ils sont cons”, vous dirait Florence Mendez. Dans un stand-up piquant et jubilatoire, cette forte tête pourtant ultra-sensible revient sur son parcours semé d’embûches. Avec une répartie acide et une vivacité d’esprit qui la caractérisent, elle aborde de nombreux thèmes, plus légers comme son passé de prof, ses amours désastreuses et son expérience de la maternité, ou au contraire plus sombres comme ses angoisses. Etonnante, touchante, inadaptée, Florence Mendez prend également plaisir à dézinguer la bêtise humaine à coups de punchlines féroces mais toujours drôles. Une adorable névrosée dont la grande gueule dissimule tant bien que mal une vraie délicatesse. Cela va faire un peu mal, mais l’on vous promet que vous allez aimer ça. Florence Mendez a déjà un beau palmarès à son actif. Elle a remporté plusieurs concours d’humour, dont celui du Voo Rire de Liège qui lui a permis d’exporter ses blagues jusqu’au Québec. Récemment, elle a également fait premier passage très remarqué sur la scène du prestigieux festival de Montreux. Depuis, elle se produit régulièrement en Belgique, en France et en Suisse, seule pour son spectacle ou sur un plateau en compagnie des grands noms du stand-up francophone. Repérée par Canal +, elle aussi fait, en 2019, un crochet par le bureau des auteurs de la chaîne à Paris. Elle mène en parallèle une carrière de chroniqueuse sur les ondes radio du service public belge (PURE – RTBF).

Tarif : 21€

Florence Mendez, Délicate

La Nouvelle Comédie Gallien 20 rue Rolland, 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Centre Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T21:30:00