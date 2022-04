Florence Desnouveaux et Cilou Martin – Festival du Conte Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Florence Desnouveaux et Cilou Martin – Festival du Conte Capbreton, 26 mai 2022, Capbreton. Florence Desnouveaux et Cilou Martin – Festival du Conte Capbreton

2022-05-26 – 2022-05-26

Capbreton Landes EUR Le duo chic et choc de deux conteuses singulières : Florence Desnouveaux, menteuse effrontée, campée sur le cheval fougueux de la fantaisie, et Cilou Martin, en quête de l’écho des contes d’hier dans le monde d’aujourd’hui. Gratuit – Tout public Le duo chic et choc de deux conteuses singulières : Florence Desnouveaux, menteuse effrontée, campée sur le cheval fougueux de la fantaisie, et Cilou Martin, en quête de l’écho des contes d’hier dans le monde d’aujourd’hui. Gratuit – Tout public Le duo chic et choc de deux conteuses singulières : Florence Desnouveaux, menteuse effrontée, campée sur le cheval fougueux de la fantaisie, et Cilou Martin, en quête de l’écho des contes d’hier dans le monde d’aujourd’hui. Gratuit – Tout public Capbreton

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Autres Lieu Capbreton Adresse Ville Capbreton lieuville Capbreton Departement Landes

Capbreton Capbreton Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capbreton/

Florence Desnouveaux et Cilou Martin – Festival du Conte Capbreton 2022-05-26 was last modified: by Florence Desnouveaux et Cilou Martin – Festival du Conte Capbreton Capbreton 26 mai 2022 Capbreton Landes

Capbreton Landes