Saint-Céré Lot Saint-Céré Une invitation à venir rencontrer Florence Debove au Saro’s bar, discrète habitante de Latouille. Elle part chaque été en estive dans les Pyrénées garder des troupeaux de brebis et croque les paysages. Elle parlera de son métier et de sa passion pour le dessin, petite exposition de ses oeuvres, et nous présentera ses livres. Une invitation au voyage près de chez nous. +33 5 65 10 01 15 Le Lieu Commun

