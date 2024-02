Florence Caillon | Le lac des cygnes Colmar, jeudi 4 avril 2024.

Sur la musique du Lac des cygnes de Tchaïkovski réarrangée dans une partition musicale actuelle, 5 interprètes forment une étonnante communauté de cygnes.

Sur la musique du Lac des cygnes de Tchaïkovski réarrangée dans une partition musicale actuelle, 5 interprètes forment une étonnante communauté de cygnes. À la fois compositrice de musique de films et initiatrice d’un cirque chorégraphié, Florence Caillon offre à ce ballet mythique une version circassienne riche d’une grande nouveauté de mouvement. Entre illusion amoureuse et reconnaissance de l’autre, ce spectacle s’inspire alternativement de gestuelle animale et de comportements humain. Ce lac, métaphore de notre monde en plus petit, raconte la fragilité de la vie et rappelle notre interdépendance avec le monde du vivant dans son ensemble. EUR.

