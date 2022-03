Floréart, marché floral et artisanal Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau

Floréart, marché floral et artisanal Fuveau, 21 mai 2022, Fuveau. Floréart, marché floral et artisanal cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau

2022-05-21 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-21 19:00:00 19:00:00 cours Victor Leydet Cours Victor Leydet

Fuveau Bouches-du-Rhône UN MARCHE POUR CONJUGUER L’ART FLORAL ET L’ARTISANAT

Le marché floral réunit les professionnels du jardinage: fleuristes, horticulteurs pépiniéristes, paysagistes, plans potagers, plantes aromatiques…

Réalisé par un collectif d'associations (Créart, Cercle Saint Michel, Ecrivains en Provence..),

