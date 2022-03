Floréales de Baziège samedi 5 mars : Les Compagnons du Tour de France Salle de la Coopé à Baziège Baziège Catégories d’évènement: Baziège

Haute-Garonne

Floréales de Baziège samedi 5 mars : Les Compagnons du Tour de France Salle de la Coopé à Baziège, 5 mars 2022, Baziège. Floréales de Baziège samedi 5 mars : Les Compagnons du Tour de France

Salle de la Coopé à Baziège, le samedi 5 mars à 15:30

L’association ARBRE redémarre avec les Floréales, ce **samedi 5 mars à 15h30** sur le thème des **Compagnons du Tour de France**, avec une **conférence** magistrale de **François Icher** qui présentera cette institution à travers les siècles et une **exposition d’œuvres de compagnons** avec **Patrice Arséguel**. (Centre de formation de Plaisance du Touch). Cette conférence est ouverte à tous les férus d’histoire, mais elle intéressera aussi des jeunes en recherche d’une orientation professionnelle et des adultes en reconversion. Entrée libre et gratuite avec respect des règles sanitaires en vigueur.

Entrée libre et gratuite avec respect des règles sanitaires en vigueur.

Ce samedi 5 mars à 15 h 30, l’association ARBRE redémarre avec “Les Floréales”, sur le thème des Compagnons du Tour de France : conférence, exposition… Salle de la Coopé à Baziège Baziège 31 – Allées Paul-Marty Baziège Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T15:30:00 2022-03-05T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Baziège, Haute-Garonne Autres Lieu Salle de la Coopé à Baziège Adresse Baziège 31 - Allées Paul-Marty Ville Baziège lieuville Salle de la Coopé à Baziège Baziège Departement Haute-Garonne

Salle de la Coopé à Baziège Baziège Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baziege/

Floréales de Baziège samedi 5 mars : Les Compagnons du Tour de France Salle de la Coopé à Baziège 2022-03-05 was last modified: by Floréales de Baziège samedi 5 mars : Les Compagnons du Tour de France Salle de la Coopé à Baziège Salle de la Coopé à Baziège 5 mars 2022 Baziège Salle de la Coopé à Baziège Baziège

Baziège Haute-Garonne