FLOREAL MUSICAL – ENSEMBLE ORCHESTRAL EPINAL LA BELLE IMAGE
Auditorium de la Louviere
2 Rue de la Louvière
Épinal

2022-05-21

Épinal Vosges Floréal s’associe aux Concerts Classiques, au Concours International de Piano et au Festival Imaginales pour une soirée musicale et de créativité artistique.

Un projet original et festif ! Direction : Sora Elisabeth LEE

Piano : Pjotr NARYSKIN

Lauréat du 4ème Prix du Concours International de Piano Réservations, billetterie: Office de tourisme d’Epinal, 03 29 82 53 32, office.tourisme@epinal.fr office.tourisme@epinal.fr +33 3 29 82 53 32 http://www.florealmusical.fr/ Floreal Musical Epinal

Auditorium de la Louviere 2 Rue de la Louvière Épinal

