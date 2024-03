Flore Saunois présente « The most I want to do is show you the end of my index finger » Cité internationale des arts Paris, mercredi 6 mars 2024.

Du mercredi 06 mars 2024 au dimanche 07 avril 2024 :

.Tout public. gratuit

Au travers d’installations, pièces sonores, performances et éditions, Flore Saunois explore la matérialité du langage. Elle s’intéresse aux conditions d’apparition et de disparition des choses, au point de bascule entre un possible et son actualisation.

Son attention pour la nature et les spécificités des médiums ainsi que les dispositifs de monstration à l’œuvre, s’apparente à une forme d’ontologie descriptive, où les limites entre le sujet et sa représentation se brouillent.

« L’exposition interroge[ait] la question de la représentation, se présent[ait]e comme une scène, un décor à la fois dépouillé et signifiant, à l’intérieur duquel chaque élément a[vait] valeur de trace, d’indice. Les objets exposés y fonctionn[ai]ent comme des symboles. En cela ils pren[ai]ent le relais des mots, pour cette fois quasiment absents. » [1]

Lieu d’une infra-dramaturgie, The Most I Want To Do Is Show You The End Of My Index Finger[2] présente des objets qui suggèrent un geste, une action latente.

Hantée par l’idée de la matière du réel comme lente accumulation de surfaces, elle interroge la notion d’envers, son attrait, sa possibilité – à l’image de ces gants, cousus l’un avec l’endroit, l’autre avec l’envers d’un même tissu.

Flore Saunois (France) est en résidence par le biais du programme « ADAGP x Cité internationale des arts ».

[1] Sophie Kaplan, Les Aubes simultanées de Flore Saunois, (extrait), in Surface tendre, catalogue monographique, éd. FRAEME, 2022.

[2] Extrait de Bluets, Maggie Nelson, Wave Books, 2009.

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville 75004

Contact : https://www.citedesartsparis.net/fr/flore-saunois-the-most-i-want-to-do-is-show-you-the-end-of-my-index-finger

Camille Charnay