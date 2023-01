Flore Loened “Les oiseaux hivernants du littoral” Plouezoc’h Plouezoc'h Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Tadorne de belon, bernache cravant, huitrier pie, courlis et bien d’autres oiseaux fréquentent notre baie. La plupart d’entre eux s’alimentent lorsque l’estran est découvert, sur les vasières, sur les plages de sable, entre les cailloux ou dans les laisses de mer, rendant leur observation plus facile depuis le sentier côtier. Venez les observer et apprendre tout de leur mode de vie! – Prévoir chaussures de marche et vêtements selon météo

– Tout public

– Durée 1h30

– Sur réservation uniquement en office de tourisme ou par sms.

– L'animation aura lieu pour un minimum de 4 inscrits et si la météo le permet. Consultez le site pour des ateliers, sorties privées ou évènements ponctuels.

