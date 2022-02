FLORE, FAUNE ET FOOT Galerie Modulab Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

FLORE, FAUNE ET FOOT Galerie Modulab, 26 février 2022, Metz. FLORE, FAUNE ET FOOT

du samedi 26 février au samedi 9 avril à Galerie Modulab

FLORE, FAUNE ET FOOT ——————– ### exposition de l’artiste Gianpaolo Pagni ### vernissage 26 février 2022 de 14h à 18h On est saisi devant le paysage, la diversité de formes, de couleurs, le désir d’accumulation, le plaisir de la variation sérielle qui se déploient sous nos yeux. L’installation de Gianpaolo Pagni nous confronte à un champ infini de configurations abstraites, albums palimpsestes, acrylique sur papier autocollant, toiles peintes. On devine l’itinéraire progressif de la recherche de l’artiste, celle d’une archéologie de la mémoire ainsi qu’une interrogation de l’espace du visible. « L’histoire repose sur des témoignages, des traces visibles laissées par une société » nous disent les historiens. Gianpaolo Pagni a collecté d’anciens albums Panini [1] , ces petits fascicules nés dans les années soixante que les enfants remplissaient en achetant des vignettes. _[1] maison d’édition italienne connue pour l’édition d’albums d’images à collectionner, Modène, 1961_ Extrait du texte GIANPAOLO PAGNI, « FLORE, FAUNE ET FOOT » de Francine Foulquier, 30 janvier 2022 . . . L’exposition est accompagnée d’une **performance sonore** de Gianpaolo Pagni et Olivier Hazemann samedi 19 mars à 16h à la galerie Modulab. Ouverture exeptionnelle les dimanches 20 & 27 mars de 14h à 18h dans le cadre de **parcours d’artistes** Grand Est 2022.

Entrée libre, ouvert au public du jeudi au samedi de 14h00 à 18h00, sauf les jours fériés

Exposition de l’artiste Gianpaolo Pagni Galerie Modulab 28 rue Mazelle Metz Bellecroix Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-20T14:00:00 2022-03-20T18:00:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-27T14:00:00 2022-03-27T18:00:00;2022-03-31T14:00:00 2022-03-31T18:00:00;2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-07T14:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T14:00:00 2022-04-08T18:00:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Galerie Modulab Adresse 28 rue Mazelle Ville Metz lieuville Galerie Modulab Metz Departement Moselle

Galerie Modulab Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

FLORE, FAUNE ET FOOT Galerie Modulab 2022-02-26 was last modified: by FLORE, FAUNE ET FOOT Galerie Modulab Galerie Modulab 26 février 2022 Galerie Modulab Metz Metz

Metz Moselle