Flore et patrimoine de Capbreton Capbreton, 14 août 2022, Capbreton.

Flore et patrimoine de Capbreton

2022-08-14 09:30:00 – 2022-08-14 16:30:00

Landes

Venez découvrir Capbreton entre Boudigau et Tuc avec Laurent (animateur, conteur et cuisinier) et Marion ( botaniste, écologue). La randonné s’adresse à des gens en bonne condition physique car elle est en partie au soleil et dans le sable.

Parcours de 12 km environ. La journée coûte 30€ par pers avec le pique-nique et 25€ sans le pique-nique.

Réservation obligatoire au 07.80.50.39.25

+33 7 50 80 39 25

