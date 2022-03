Flore et patrimoine de Capbreton Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Flore et patrimoine de Capbreton Capbreton, 11 juin 2022, Capbreton. Flore et patrimoine de Capbreton Capbreton

2022-06-11 – 2022-06-11

Capbreton Landes Capbreton Venez découvrir la flore et le patrimoine de Capbreton lors d’une balade de 4km en compagnie de Laurent Techoueyres (animateur, conteur, cuisinier).

Le tarif est de 18€ par personne.

réservation au 07.80.50.39.25 Venez découvrir la flore et le patrimoine de Capbreton lors d’une balade de 4km en compagnie de Laurent Techoueyres (animateur, conteur, cuisinier).

Le tarif est de 18€ par personne. Sur réservation. +33 7 50 80 39 25 Venez découvrir la flore et le patrimoine de Capbreton lors d’une balade de 4km en compagnie de Laurent Techoueyres (animateur, conteur, cuisinier).

Le tarif est de 18€ par personne.

réservation au 07.80.50.39.25 La Bot a Marion

Capbreton

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Autres Lieu Capbreton Adresse Ville Capbreton lieuville Capbreton Departement Landes

Capbreton Capbreton Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capbreton/

Flore et patrimoine de Capbreton Capbreton 2022-06-11 was last modified: by Flore et patrimoine de Capbreton Capbreton Capbreton 11 juin 2022 Capbreton Landes

Capbreton Landes