Flore et faune du marais de Chavannes, 29 avril 2023, Chavannes

2023-04-29 09:00:00 – 2023-04-29 11:00:00

Cher Chavannes Aux côtés d’un guide de Nature Images et Découverte, sillonnez le Marais de Chavannes et découvrez toutes ses richesses. Venez découvrir une végétation et une faune particulières, au coeur d’un marais de la Champagne Berrichonne. +33 2 48 58 66 33 Conservatoire ENS

