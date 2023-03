FLORE ET BRYOPHYTES DU BOCAGE DES ANTONINS Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande Catégories d’Évènement: 79310

79310 Saint-Marc-la-Lande La Réserve Naturelle Régionale des Antonins présente des milieux naturels diversifiés: haies, bosquets, bois, prairies humides, haies … favorables au développement de groupements végétaux variés. Ils abritent des cortèges de bryophytes (Mousses, hépatiques) spécifiques qui retiendront plus particulièrement notre attention.

Se munir d’une loupe (Grossissement X 10 conseillé) et de chaussures de terrain adaptées.

RDV : 14h30, parking communal, Saint-Marc-la-Lande

