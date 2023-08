Portes ouvertes : Flore Chauveau Architecte Flore Chauveau Architecte Talence, 13 octobre 2023, Talence.

Portes ouvertes : Flore Chauveau Architecte 13 et 14 octobre Flore Chauveau Architecte Gratuit. Entrée libre sur créneau horaire. Informations : 06 20 92 61 56 ou : florechauveau.architecte@gmail.com

L’agence est ouverte au public le temps d’un week-end afin d’échanger sur le métier d’architecte et de le découvrir dans sa pluralité.

Il sera possible de discuter d’un projet de construction, de parcours d’études ou de toute autre question autour de l’architecture.

Au plaisir de vous rencontrer !

Flore Chauveau Architecte 89 Cours Gambetta, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 20 92 61 56 https://www.florechauveau-architecte.fr/ « Issue d’une formation en arts appliqués, puis d’études d’architecture à Bordeaux, l’usage et le fonctionnel sont primordial dans l’élaboration de mon travail.

J’attache une grande importance à l’existant, source de potentiel et d’idées créatrices. J’imagine, je conçois, je dessine et réalise votre projet à vos côtés.

Je suis à l’écoute de vos envies et de vos besoins afin d’y répondre de manière unique. Je réalise du sur-mesure et vous accompagne pour une conception de qualité qui vous ressemble.

Ma mission s’accompagne d’honoraires forfaitisées en fonction du type de projet et de sa complexité. »

– Flore Chauveau – Architecte DE HMONP. Ligne Tram B à proximité. Accès rez-de-chaussée (avec deux marches).

©Flore Chauveau