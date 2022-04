Flore : Bourgeon des plantes sauvages organisé par Les Amis du Parc Les Hautes-Rivières Les Hautes-Rivières Catégorie d’évènement: Les Hautes-Rivières

2022-04-23 – 2022-04-23

Les Hautes-Rivières Ardennes Les Hautes-Rivières En compagnie de Vincent Lamotte, la nature nous livrera ses secrets autour des bougeons et autres trésors des plantes sauvages de 14h à 17h30. Le lieu sera transmis lors de l’inscription obligatoire au : 03 24 42 90 57 ou www.amisparcardennes.org Gratuit et ouvert à tous, prévoir des vêtements et chaussures adaptés. +33 32429057767 https://www.amisparcardennes.org/ Les Hautes-Rivières

