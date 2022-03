Flore alpine et réchauffement climatique Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Conservatoire et Jardin botaniques, le mercredi 22 juin à 14:00

Comment est-ce que les plantes s’adaptent, migrent ou disparaissent pour faire face au réchauffement climatique ? Dans le cadre de la manifestation **Botanica 2022** et sa thématique: Changement climatique et règne végétal: le sort des plantes alpines. Du 11 juin au 10 juillet.

Dans l’écrin du Jardin botanique alpin La Linnaea, laissez vous guider par un jardinier botaniste des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève, spécialisé dans la culture des plantes alpines. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

