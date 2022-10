Flor’automnale Yvignac-la-Tour, 15 octobre 2022, Yvignac-la-Tour. Flor’automnale

Ctes-d’Armor Yvignac-la-Tour Côtes-d’Armor L’idée de cette fête d’automne est de se charger l’esprit de belles couleurs , d’espoir et d’envie végétale pour voir au-delà de l’hiver, éclore les promesses du printemps Cette année le jardin accueille des pépiniéristes collectionneurs

feuilles, fleurs, fruits , qu'elle grimpe , qu'elle pousse le pied dans l'eau ou dans les cailloux, une large diversité végétale disponible Au jardin avec Noémie Vialard, dédicace de son dernier livre et balade botanique avec Cédric Basset Mais aussi de l'art au jardin : des girouettes et déco de jardin, des sculptures en métal, bois et céramique, de la vannerie, de la vie des abeilles, brocantes Petite Restauration sur place

