FLORALYS & TERROIRS Crépy-en-Valois, 14 mai 2022, Crépy-en-Valois.

FLORALYS & TERROIRS Crépy-en-Valois

2022-05-14 – 2022-05-14

Crépy-en-Valois Oise

Floralys & Terroirs, l’évènement réunissant : pépiniéristes, fleuristes, paysagistes, producteurs locaux, décorateurs floraux… est de retour le samedi 14 mai et dimanche 15 mai !

Au programme :

– des producteurs locaux

– artisans : décoration d’intérieur et d’extérieur, des bijoux, de la broderie, de la gravure sur bois, des couronnes de fleurs séchées, des luminaires, du mobilier style industriel et bien d’autres.

– rendez-vous samedi et dimanche, de 14h à 18h, pour une animation musicale proposée par Luc Alenvers.

– Chris Lambert et sa tronçonneuse réaliseront une animation sculpture sur bois.

– une balade dans le parc à dos de poney sera proposée à tous gratuitement.

– samedi, de 18h30 à 22h, le groupe Foumagnac vous interprétera son répertoire des plus belles chansons folk. Ambiance au coin du feu garantie !

– dimanche, de 14h à 16h30, le Conseil Municipal des Jeunes animera un concours de poids de paniers garnis ainsi qu’un stand de maquillage.

Petite restauration sucrée et salée sur place avec l’Ardoise Gourmande et la Bella Crêpe samedi midi et soir, dimanche midi.

Floralys & Terroirs, l’évènement réunissant : pépiniéristes, fleuristes, paysagistes, producteurs locaux, décorateurs floraux… est de retour le samedi 14 mai et dimanche 15 mai !

Au programme :

– des producteurs locaux

– artisans : décoration d’intérieur et d’extérieur, des bijoux, de la broderie, de la gravure sur bois, des couronnes de fleurs séchées, des luminaires, du mobilier style industriel et bien d’autres.

– rendez-vous samedi et dimanche, de 14h à 18h, pour une animation musicale proposée par Luc Alenvers.

– Chris Lambert et sa tronçonneuse réaliseront une animation sculpture sur bois.

– une balade dans le parc à dos de poney sera proposée à tous gratuitement.

– samedi, de 18h30 à 22h, le groupe Foumagnac vous interprétera son répertoire des plus belles chansons folk. Ambiance au coin du feu garantie !

– dimanche, de 14h à 16h30, le Conseil Municipal des Jeunes animera un concours de poids de paniers garnis ainsi qu’un stand de maquillage.

Petite restauration sucrée et salée sur place avec l’Ardoise Gourmande et la Bella Crêpe samedi midi et soir, dimanche midi.

Floralys & Terroirs, l’évènement réunissant : pépiniéristes, fleuristes, paysagistes, producteurs locaux, décorateurs floraux… est de retour le samedi 14 mai et dimanche 15 mai !

Au programme :

– des producteurs locaux

– artisans : décoration d’intérieur et d’extérieur, des bijoux, de la broderie, de la gravure sur bois, des couronnes de fleurs séchées, des luminaires, du mobilier style industriel et bien d’autres.

– rendez-vous samedi et dimanche, de 14h à 18h, pour une animation musicale proposée par Luc Alenvers.

– Chris Lambert et sa tronçonneuse réaliseront une animation sculpture sur bois.

– une balade dans le parc à dos de poney sera proposée à tous gratuitement.

– samedi, de 18h30 à 22h, le groupe Foumagnac vous interprétera son répertoire des plus belles chansons folk. Ambiance au coin du feu garantie !

– dimanche, de 14h à 16h30, le Conseil Municipal des Jeunes animera un concours de poids de paniers garnis ainsi qu’un stand de maquillage.

Petite restauration sucrée et salée sur place avec l’Ardoise Gourmande et la Bella Crêpe samedi midi et soir, dimanche midi.

Mairie Crépy-en-Valois – communication

Crépy-en-Valois

dernière mise à jour : 2022-05-04 par