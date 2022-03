FLORALIES DE ST THIBERY Saint-Thibéry, 24 avril 2022, Saint-Thibéry.

FLORALIES DE ST THIBERY Saint-Thibéry

2022-04-24 09:00:00 – 2022-04-24 18:00:00

Saint-Thibéry Hérault Saint-Thibéry

Les Floralies de St Thibery avec marché aux plantes, artisanat et produits du terroir.

Restauration sur place et petites gourmandises, animations, ateliers et jeux enfants..

Vide grenier et visite du village.

Les Floralies de St Thibery avec marché aux plantes, artisanat et produits du terroir.

Restauration sur place, animations et vide grenier.

communication@saint-thibery.fr +33 4 67 77 80 57 http://www.ville-saint-thibery.fr/

Les Floralies de St Thibery avec marché aux plantes, artisanat et produits du terroir.

Restauration sur place et petites gourmandises, animations, ateliers et jeux enfants..

Vide grenier et visite du village.

Saint-Thibéry

dernière mise à jour : 2022-03-18 par